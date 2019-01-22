В Чувашии трезвый водитель насмерть сбил пьяную женщину и попытался ее спрятать

Накануне в Цивильском районе на федеральной трассе М-7 легковой автомобиль насмерть сбил женщину, внезапно оказавшуюся на дороге.

Инцидент произошел 21 января утром в условиях плохой видимости. Водитель, сбивший пешехода, остановился и, увидев, что женщина была сбита насмерть, оттащил ее тело, присыпал его снегом и скрылся с места ДТП.

При помощи свидетелей происшествия беглеца вскоре задержали. Выяснилось, что за рулем сидел 32-летний мужчина, ехавший из Чебоксар в Цивильск. Было проведено медицинское освидетельствование — оказалось, что водитель был трезв.

А сбитая женщина, как выяснили эксперты, была пьяной, что объясняет ее внезапное появление на оживленной трассе.

В настоящее время водитель помещен под арест на 15 суток за побег с места аварии.