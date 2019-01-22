КХЛ. "Салават Юлаев" переиграл "Куньлунь" в серии буллитов

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Шанхае, где "Куньлунь" принимал уфимский "Салават Юлаев". Основное время завершилось вничью 2:2, а буллиты лучше исполнили гости.

Уфимцы вышли вперед в конце первого периода после броска Григория Панина. Но во второй 20-минутке ситуация развернулась на 180 градусов. Грэм Сквайрз и Олли Палола вывели китайский клуб вперед. Но удержать победу хозяева не смогли. На 55 минуте Дмитрий Кугрышев реализовал численное преимущество – 2:2.

Дополнительный период не смог выявить победителя. Буллиты лучше исполнили хоккеисты "Салавата Юлаева" 2:1. Клуб из Уфы набрал 62 очка и занимает шестое место в Восточной конференции. "Куньлунь" с 43 очками находится на 10 месте.