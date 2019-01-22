Кубок Азии. Сборная Южной Кореи вышла в четвертьфинал

На футбольном Asian Cup-2019, который проходит на стадионах Объединенных Арабских Эмиратов, продолжаются матчи первой стадии плей-офф – 1/8 финала. В очередном матче встречались сборные Южной Кореи и Бахрейна. Участники чемпионата мира-2018 корейцы победили – 2:1.

Корейцы выиграли в группе "С" у всех трех соперников – команд Китая, Киргизии и Филиппин. В свою очередь островитяне из Бахрейна прорвались в плей-офф со второго места очень сложной группы с участием хозяев турнир из ОАЭ, а также сборных Таиланда и Индии. Уже это некоторые эксперты назвали "мини-сенсацией" и в игре с корейцами ставили на последних.

В принципе, Южная Корея вполне оправдала статус "бумажного" фаворита, отлично сыграв тактически и одержав четвертую победу на турнире. При этом они все еще не пропустили ни одного мяча в свои ворота. Единственный гол в концовке первого тайма забил Хван Чи Чхан. Однако во втором тайме Аль-Ромайхи счет сравнял.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. Судьба путевки в четвертьфинала решилась на исходе первого из дополнительных таймов. Защитник сборной Южной Кореи Ким Чжин Су забил мяч, ставший победным.