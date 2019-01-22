Мужу больной жены в соцсетях собрали деньги, но вскоре начали его травить

В "Прямом эфире" – история жителя Подмосковья Алексея Васильева. Его обвиняют в том, что он не хочет отчитываться за собранные в Интернете 12 миллионов рублей, которые неравнодушные люди пожертвовали на лечение его тяжелобольных жены и сына.

Многие не верят в то, что он тратит деньги по назначению, а не расходует их на свою роскошную жизнь. В последнее время хейтеры буквально преследуют Васильева.

Почему он воспользовался услугами дорогой зарубежной, а не бесплатной российской клиники? Обязан ли был обратиться в профессиональные благотворительные фонды, чтобы предоставить отчетность добровольным жертвователям, и имеют ли они в принципе право требовать такую отчетность?

Что ответил на претензии в его адрес сам Алексей? Поверят ли ему сомневающиеся в трате средств по назначению? И что говорят те, кто подвергся аналогичным нападкам в Сети?

Почему заблокирована группа Алексея в соцсети "ВКонтакте", и не следует ли привлечь к ответственности самих хейтеров, игнорирующих презумпцию невиновности?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".