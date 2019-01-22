"Пари Сен-Жермен" предпочел Паредесу Гейе

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не перейдет в "Пари Сен-Жермен". Чемпион Франции предпочел аргентинцу полузащитника "Эвертона" Идриссу Гейе.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "ПСЖ" не устроила цена, которую выставил "Зенит" за 24-летнего футболиста. Парижане были готовы заплатить за аргентинца 35 миллионов евро, а лидер российской премьер-лиги просил 40 миллионов. Сделка по переходу Паредеса сорвалась.

"Пари Сен-Жермен" теперь сосредоточил усилия на покупке сенегальца Идриисы Гейе из "Эвертона". У Паредеса же остался вариант перехода в "Челси".