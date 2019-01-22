Легковушка протаранила ворота президентского дворца в Польше

В Кракове водитель легкового автомобиля протаранил ворота дворца польского президента. Как стало известно СМИ, неадекватного мужчину заметили на площади Пилсудского, где он ехал по встречной полосе. Полицейский попытался остановить нарушителя, но злоумышленник его сбил, сообщает агентство РИА Новости.

После этого преступник направился в сторону Краковского предместья, там, по данным полиции, он потерял управление и врезался в ворота резиденции главы государства. Сам президент в это время находился в Швейцарии.

Злоумышленник попытался бросить автомобиль и сбежать, но был задержан. Сейчас правоохранительные органы проверяют его на наркотики. Сбитый полицейский жив и находится под надзором врачей.