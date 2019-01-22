"Живая взрывчатка": сохраняется опасность взрыва сжиженного газа на горящих танкерах

Два танкера в Черном море почти догорели, однако опасность взрыва все еще сохраняется.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Росморречфлота, подчеркнув, что сжиженный газ – это "жидкая взрывчатка". Отмечается, что пламя очень небольшое – остатки природного сжиженного газа почти догорели.

В пресс-службе также рассказали, что в светлое время суток продолжается операция по поиску пропавших без вести моряков с "Канди" и "Маэстро", в которой участвуют 15 кораблей и судов.

21 января недалеко от юго-восточного берега Крыма в нейтральных водах во время перекачки топлива с судна на судно загорелись два танкера, шедших под флагом Танзании. Их команда состояла из 32 граждан Индии и Турции. Во время пожара моряки стали прыгать в море, пытаясь спастись от огня.

12 человек были спасены аварийными судами РФ. Найдены тела 14 матросов. Остальные числятся пропавшими без вести.

Живые и мертвые были доставлены в Керчь.