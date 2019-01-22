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22 января 201921:10 Александр Балицкий

25-й шаг к подписанию мира: Путин и Абэ три часа обсуждали будущее Курил

Южные Курилы были и остаются российской территорией, а пока Москва и Токио не найдут взаимоприемлемый способ заключить мирный договор, две страны будут развивать экономические и культурные связи. Это главный итог встречи в Кремле Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Переговоры продлились три часа. И как выяснилось, нежелание Токио признавать итоги Второй мировой, совсем не мешает Японии вкладывать деньги в экономику России.

У Путина и Абэ это уже 25-я встреча. Но именно к ней приковано, пожалуй, самое пристальное внимание. От одних только японских журналистов поступило около 80 заявок на аккредитацию. Но этот ажиотаж во многом ими же и был спровоцирован. Весь последний месяц японские СМИ преподносили курильский вопрос как уже решенный. Якобы, Москва уже готова острова передать. Это, естественно, вызвало в Москве как минимум непонимание.

Позиция России четкая: Курилы неотъемлемая часть российской территории. Но несмотря на определенные разногласия лидеры нацелены на нормализацию отношений. Фраза помощника Путина Ушакова сегодня получила очередное подтверждение: Путин и Абэ обращались друг к другу на "ты".

"Дорогой Синдзо. Очень приятно, что наши встречи стали регулярными. Наши коллеги в предварительном плане работали по очень многим направлениям. Я очень рад тебя видеть", — обратился к японскому премьеру Путин.

"Мы со своей стороны готовы прилагать совместные усилия для того, чтобы этот год стал стремительным годом между Японией и Россией", — намекнул президенту России на желание побыстрее решить спорные вопросы между странами Синдзо Абэ.

Подчеркнутая японская обходительность. При том, что на недавние выпады японцев российский МИД был вынужден реагировать: прежде чем переговоры вести, Токио было бы неплохо признать итоги Второй мировой, включая суверенитет России над Южными Курилами. Кунашир, Итуруп и Малая Курильская гряда — то, что в Японии называют Шикотан и Хабомаи — отошли к Советскому Союзу по Ялтинским соглашениям, подписанным Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Но Япония эти неутешительные для себя итоги Второй мировой не признает.

Заключить мирный договор без всяких предварительных условий предложил российский президент. И теперь дипломаты определяют, какими именно условиями стороны готовы поступиться для укрепления добрососедских отношений.

"Мы ведем диалог с господином Абэ на этот счет уже несколько лет. На встрече в Сингапуре условились с господином премьер-министром выстраивать переговорный процесс на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, а она в первую очередь предусматривает заключение мирного договора. Мы еще раз подтвердили нашу заинтересованность в подписании этого документа, — напомнил Владимир Путин. — Подчеркну, впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения. Задача — обеспечить долгосрочные и всесторонние развития российско-японских отношений на качественном уровне. И, разумеется, решение, которые предложат переговорщики должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран".

"Решить задачу, оставленную нерешенной более 70 лет после окончания войны, не просто. Но мы должны это сделать. Под нашим с президентом Путиным твердым руководством условились энергично проводить совместную работу, еще больше проявляя доверие между гражданами Японии и России, развивая отношения друзей с друзьями и поиск взаимоприемлемого решения. Мы сегодня с президентом Путиным подтвердили свою решимость на всю эту работу", — заверил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Говорили сегодня и об экономике. Энергетика: Токио уже участвует в проекте "Ямал-СПГ", но уже присматривается к "Арктик-СПГ-2". Инфраструктура — через российские БАМ и Транссиб. Япония наращивает поставку своих товаров в Европу, а еще есть Северный морской путь, торговля.

"На экономическом треке сотрудничество России и Японии движется позитивно и есть очевидные достижения. Однако, по нашему общему с господином Синдзо Абэ мнению, качественного сдвига пока не произошло, и потенциал кооперации двух стран задействован еще не в полной мере, не полностью. Поэтому обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах — от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия. Уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель увеличить товарооборот между Россией и Японией в полтора раза — до 30 миллиардов долларов, -добавил Путин. — Это как минимум".

Совместную деятельность на тех же Курилах Москва и Токио, кстати, тоже рассматривают как шаг к подписанию мирного договора. Японцы регулярно свободно посещают могилы предков. Создают с Россией совместные предприятия. Да и Москва в эти территории вкладывает все больше. Упор делается и на совместные культурные программы.

В Москве, пока лидеры вели переговоры, супруга японского премьера знакомилась с тем, что наши страны объединяет: школа самбо и hi-tech-образование — "Кванториум" в Сколково. Школьники придумали систему искусственного питания и подарили японской первой леди улитку, которая только так и питалась. А также они научились моделировать пространство на основе снимков из космоса: получилась точная копия знаменитой Фудзиямы.

Так же шаг за шагом Россия и Япония прорабатывают детали будущего соглашения.

"Дискуссия была очень откровенной и содержательной. Мне кажется, что, безусловно, этот визит пойдет на пользу развитию двусторонних отношений и будет приближать нас к решению ключевых вопросов нашего взаимодействия", — заявил Путин.

"Спасибо большое! В июне мы приглашаем Владимира в Японию на саммит Группы двадцати. И я жду с нетерпением проведения новой нашей встречи", — добавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как заявил после встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, таких раундов будет еще много. И нужно укреплять атмосферу взаимного доверия. А следующие переговоры по мирному договору на высшем уровне состоится весной 2019 года. Японская пресса об этом уже сообщила, если, конечно, в очередной раз не бежит впереди паровоза, в данном случае впереди решений лидеров двух стран.

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