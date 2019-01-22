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22 января 201920:36 Денис Набойщиков

Пьяный захватчик самолета может получить до 12 лет тюрьмы

Злоумышленник, который требовал изменить курс самолета, летевшего из Сургута в Москву, был настолько пьян, что уснул незадолго до ареста. Бойцы СОБРа, поднявшиеся на борт во время экстренной посадки в Ханты-Мансийске, вынуждены были расталкивать дебошира. Сейчас его допрашивают следователи. За попытку угона ему грозит 12 лет тюрьмы. Сотрудники Следственного комитета осматривают самолет, чтобы собрать все возможные улики. Всего на борту Boeing 737 было 69 пассажиров, в том числе один младенец и семеро членов экипажа. По словам очевидцев, все сохраняли спокойствие, задержание прошло без происшествий.

Пассажиры рейса "Аэрофлота" 1515 должны были прилететь в Москву из Сургута еще около трех дня. А в итоге, после полуторачасовой стоянки в Ханты-Мансийске, стали свидетелями спецоперации СОБРа. Пытавшийся угнать самолет пассажир, сидевший на месте 14А, в момент задержания беспробудно спал. За несколько часов до этого 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов потребовал от стюардесс, чтобы лайнер изменил курс. Он был сильно пьян и угрожал, что у него при себе оружие.

Спецназ сработал настолько быстро, что их профессионализм оценили даже уставшие от ожидания пассажиры. Как только самолет сел в Ханты-Мансийске, аэропорт оцепили, из здания всех вывели наружу. Бойцы СОБРа с собаками очень оперативно прошли на летное поле, а затем подъехали на топливозаправщике, поэтому и поднялись на борт в спецодежде рабочих и даже маски надели в самый последний момент.

"Ситуация с рейсом разрешилась благополучно. Злоумышленник задержан, никто не пострадал. Для доставки направлен допборт. Благодарим за слаженные действия. Бортпроводники не допустили паники", — рассказал пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов.

Действительно, все долгое время ожидания так называемой "дозаправки" в Ханты-Мансийске пассажиры лайнера как могли коротали время и посылали родным успокаивающее видео.

Пассажиры рейса 1515 в Москву прилетят глубокой ночью. С задержанным дебоширом работают следователи. Ему грозит до 12 лет тюрьмы за попытку угона воздушного судна с применением насилия. Это первый допрос. Задержанный немногословен.

"В настоящее время подозреваемый задержан. Его личность установлена: это 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов, ранее судимый за порчу имущества. На место происшествия направлена специально созданная усиленная следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Вопросы возникли и к аэропорту Сургута, откуда вылетел самолет. Как хулигана вообще пустили на рейс? Работники службы безопасности на пункте досмотра от комментариев отказываются.

В Ханты-Мансийске ЧП отразилось на работе аэропорта. Те, кто сегодня должен был вылетать другими рейсами, вынуждены были ждать снаружи, с чемоданами. На 12-градусном морозе. Без какой-либо информации. Но никто не жаловался.

Оцепление сняли всего два часа назад. Сейчас все рейсы отправляются по расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме. С людьми, которые были в самолете, проводят следственные действия.

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