Давос и ныне там: Дерипаска отправился вместо форума на байкальскую рыбалку
"Список отсутствующих важнее, чем список присутствующих" — такими заголовками французские СМИ "открывают" первый день Всемирного экономического форума в Давосе. На пути сразу нескольких мировых лидеров в Швейцарию встали желтые жилеты, желание выйти из ЕС и даже шатдаун американского правительства.
Давос прорубает окно, как уже шутят на форуме, в мир: год назад на этом месте была глухая стена. Теперь — окно, правда, оно почти полностью завалено снегом. Так и в политике, хотя в этом году сюда приедут три лидера стран Большой семерки, им будет сложно найти пути решения мировых проблем в отсутствии остальных коллег и президента России.
В меню Давосского форума помимо сыра — рыба и вегетарианская паста, как основное блюдо. Политическое меню тоже скромное, как и список участников.
На форум не приедут американский президент Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Тереза Мэй и даже президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва решил остаться дома. Внутренние проблемы, видимо, оказались важнее глобальных вызовов.
Отказался от участия и российский бизнесмен Олег Дерипаска. Уехал на Байкал на рыбалку. Его, главу ВТБ Андрея Костина и Виктора Вексельберга сначала было отказались приглашать на форум, но потом передумали.
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"Точно нет, — отвечает на вопрос председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. – Не чувствую. Я встретил много старых знакомых, которых встречал на форуме и не только на форуме уже много лет. Никакого охлаждения. Россия – большая страна, Россия — интересная страна как рынок и интересная страна как партнер. И российский бизнес тоже интересен".
"Вопрос о каком-то недопуске российских представителей на форум можно считать исчерпанным. Каких-то реальных ограничений здесь нет, они носят косметический характер. Работаем как обычно, несмотря на не приезд высоких гостей", — добавляет президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
Американские официальные лица все-таки решили поучаствовать в форуме. Госсекретарь Майк Помпео выступил по телемосту. Такого на форуме еще не было.
"Мы хотим, чтобы Россия начала менять свое поведение. Будь то поведение в отношении Украины или же попытки России повлиять на выборы в США и по всему миру. Мы надеемся, что Россия вернется на правильный путь, на путь свободы и верховенства закона", — заявил госсекретарь США.
Украинская делегация, несмотря на проблемы внутри страны, все равно собирается прилететь в Давос.
Украинский дом в этом году сменил прописку: подальше от Русского дома, поближе к союзникам — к Польше. Украинские девушки ходят в ярких платьях без пальто, хотя на улице минус 10 градусов, в витринах — картонные домики, такие же хрупкие, как вся украинская политика.
23 января на форуме — большой российский день. А Русский дом ждет в гости уже сегодня и приглашает всех в Россию.
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