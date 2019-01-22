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22 января 201921:22 Ольга Армякова

Чета пенсионеров из Петербурга выиграла в лотерею полмиллиарда рублей

Не верили собственному счастью и не приходили за выигрышем в 500 миллионов рублей. Семья пенсионеров из Санкт-Петербурга только через неделю поняла, что именно им достался главный приз лотереи. Супруги покупают заветные билетики уже 40 лет подряд, скорее, по привычке, и вот наконец-то им повезло.

Поймать удачу за хвост — значит вытянуть тот самый, счастливый билет, один на миллион! И начать новую жизнь, когда в руках 500 000 000 рублей.

К такому количеству нулей, кажется, невозможно привыкнуть. А придется! Семья Догоровых из Санкт-Петербурга теперь мультимиллионеры. Под Новый год Любовь Феодосьевна купила 10 лотерейных билетов в обычном газетном ларьке и сорвала джек-пот.

"Мы не ожидали. Просто так получилось случайно. Мы простые люди. Обычная, рабочая семья. И никогда не думали, что выиграем", — рассказала она.

Первая большая удача за 40 лет, что семья участвует в лотереях. Он — слесарь на заводе, она — гардеробщица в одном из спортивных центров Петербурга. Там, кстати, Любовь Феодосьевну уже ждут коллеги.

Бросать работу — а по статистике, это первое, что делают новоиспечённые мультимиллионеры, — Догоровы не собираются. Тем более что полмиллиарда им будут выплачивать частями — почти полгода. Как раз есть время подумать, как потратить.

"Купить хорошую квартиру, купить дом и попутешествовать ", — говорит Любовь Договорова.

"Куплю себе катер. И поеду на рыбалку с такими спиннингами, на какую-то барракуду. Я никогда не ловил большую рыбу ", — строит планы Сергей Договоров-младший.

С крупными рыбами, а вернее, выигрышами приходят и большие проблемы. Тем, на кого деньги вдруг неожиданно падают с неба, психологи советуют: начиная новую жизнь, не разрушать прежнюю.

"Как правило, у человека отключается критичность, он перестаёт долгосрочно планировать свою жизнь или начинает её планировать, включая какие-то неадекватные мечтания, как правило, сорит деньгами ", — комментирует Сергей Ключников, директор центра практической психологии.

Но попасть в число счастливчиков совсем не просто. Специалисты подсчитали: шанс сорвать куш — меньше одной миллиардной. Для сравнения: вероятность того, что на вас с неба упадёт метеорит — один к 700 тысячам. То есть, проще получить по голове из космоса, чем вытянуть счастливый билет. Но ведь мечтать не вредно?

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