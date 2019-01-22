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22 января 201920:58

Усэйн Болт завершил профессиональную карьеру футболиста

EPA

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр в беге на короткие дистанции Усэйн Болт принял решение оставить попытки стать профессиональный футболистом. По завершении карьеры легкоатлета он планировал переквалифицироваться в футболиста.

"Не могу сказать, что не справился с поставленной задачей должным образом, но определенные эпизоды мог бы сделать иным образом, — признается Болт, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на ESPN. – Я получил определенный урок, но теперь моя спортивная карьера закончилась. Постараюсь добиться успеха в бизнесе".

Напомним, что первым футбольным клубом Болта стал австралийский "Сентрал Кост Маринерс", за который ямаец сыграл несколько матчей и забил два гола. Однако в клубе с Зеленого континента Болт не задержался – австралийцы предложили ему профессиональный контракт, но того не устроили финансовые условия.

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