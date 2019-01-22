Сборная Катара вышла в 1/4 финала Кубка Азии, обыграв Ирак

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается футбольный Кубок Азии. Завершились матчи 1/8 финала турнира. Последней командой, добывшей путевку в четвертьфинал, стала сборная Катара, одержавшая минимальную победу над Ираком.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу катарских футболистов. Единственный и решающий гол на 62 минуте забил Бассам Аль-Рави. Соперником сборной Катара по следующей стадии плей-офф станет команда Южной Кореи, которая накануне в дополнительное время вырвала победу у Бахрейна.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Вьетнам — Япония, Китай – Иран и ОАЭ – Австралия. Матчи состоятся 24 и 25 января.