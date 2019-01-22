Случайность или холодный расчет? Фейерверки "Зимняя вишня" возмутили Кузбасс
Можно подумать, чья-то циничная шутка или издевательская фотожаба. Но нет. Немало шуму сегодня наделал вот этот снимок. Полка одного из кемеровских супермаркетов, где можно с большой скидкой приобрести многозарядные фейерверки под названием "Зимняя вишня". Автор снимка заметил случайно, выложил в соцсети, а дальше предсказуемая реакция: кто-то шокирован, кто-то возмущен, а кто-то и вовсе требует привлечь как минимум к административной ответственности и производителя, и продавца. И даже если без эмоций, то выглядит странно.
На яркой обертке с улыбающейся девушкой два слова, которые у жителей Кемерова, да и у всей России, теперь ассоциируются, прежде всего, со страшной трагедией: прошлогодним пожаром в одноименном ТЦ. Шестьдесят погибших, в основном, дети, десятки пострадавших — то, что не забудется никогда.
"В финале мощный залп, сочетающий множество разнообразных эффектов" — описание на коробке батареи салютов "Зимняя вишня", которое еще больше возмутило пользователей интернета и в частности Кузбасс. Многие это посчитали издевательством.
"Как народ весь переживал. И тут, здравствуйте, название такое придумали! "Зимняя вишня" пиротехника. Сами понимаете, отрицательно. Так делать нельзя: неэтично, некрасиво".
"Это абсурдно так называть такие вещи. Тем более, на фоне тех событий. Кощунство какое-то. Это мое личное мнение, может пиротехники надеялись имидж заработать. Поэтому называли такими вещами", — говорят жители Кемерово.
Что действительно заработали, так это дурную репутацию. Со слов очевидцев, покупатели в Кемерово бойкотировали покупку именно этого салюта. Директор гипермаркета Иван Тищенко вышел к камере рассказать, что принимают срочные меры, чтобы исправить ситуацию.
"Мы, конечно, все на это реагируем, сами живем в городе. Переживаем, скорбим. Принимаем меры: данная пиротехника убирается из ассортимента", — заявил Тищенко.
Фейерверки, которые заполнили ненавистью сердца Кузбасса, убрали только под гнетом общественного мнения. Специально для этого действа дожидались приезда съемочной группы, чтобы запечатлеть знаменательный момент. Мы еще раз пообщались с директором торговой сети. Господин Тищенко по видеозвонку рассказал: оказывается, все дело в поставщиках.
"Поставщику, соответственно, мы объяснили: так "по злому року" совпадает. Ну неприятно людям видеть на прилавках название изделия, которое еще подвержено горению. Поставщик тоже лояльно среагировал, сказал, что мы готовы обратно это изделие вернуть", — говорит Тищенко.
Логично, обращаемся к поставщикам. По данным открытых источников, производили салюты с таким названием две организации: одна — в Краснодаре, вторая — в Москве. Продукция второй как раз оказалась на прилавке в торговом центре Кемерово. Может быть они не углядели за своим товаром?
"Продукция "Зимняя вишня" производилась в течение 2016-2017 годов. Последняя партия была произведена в самом начале 2018 года. После того, как произошла трагедия, мы данную позицию сняли с продажи и перестали производить. Та продукция, которая сейчас оказалась на прилавках, — эта позиция, которая закупалась ранее, до трагедии", — пояснил директор по продажам компании «Салют» Алексей Романов.
К слову, производитель заявил, что готов начать отзывную компанию по обращению. Но пока тишина. Получается, просто торговали не распроданным, не обращая внимания на названия. Что было, то и выставили на прилавок. О том, что надо быть более разборчивым, можно было догадаться.
Яркий пример — певица, которая в лишнем представлении не нуждается, Анжелика Варум, исключила из своего репертуара песню "Зимняя вишня". Так почему не поступить "по кальке" с пиротехникой? Теперь возмущаются не только общество, но и парламентарии.
"Государство и Государственная дума, мы должны продумать те механизмы, которые бы защищали наших людей от этих подонков, способных на этой беде, на этом горе делать деньги и вообще заходить на площадки с точки зрения морали закона и понимания сегодня ситуации. В нормальном обществе, нормальные люди, с нормальной психикой, на мой взгляд, таких вещей не должны делать", — уверен депутат ГД от Кемеровской области Александр Фокин.
Жаркая пора для продавцов салютов осталась позади, ровно, как и праздничный период. То есть, торговый центр, упрятав несколько коробок в кладовку, уже скоро забудет об этом инциденте. И остается последнее: скоро очередные праздники и главное, чтобы заново не выставили на прилавок, по принципу "продаем все, что есть".
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