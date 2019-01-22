Глава USADA: до правосудия в отношении РУСАДА еще далеко

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт признался, что его не удивило окончательное решение WADA в отношении РУСАДА. Всемирная организация не стала применять санкции в отношении российской стороны.

"Увы, решение по РУСАДА было достаточно ожидаемым. И это несмотря на то, что российская сторона не уложилась в поставленные сроки передачи данных, — сетует американец, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт USADA. – Глобальная антидопинговая система должна быть усовершенствована".

"Хорошо, что были получены данные, но теперь необходимо проверить их на подлинность, провести открытое расследование и изучить более 9000 предполагаемых положительных допинг-тестов. Ради чистых спортсменов и всех тех, кто ценит честную игру, нужно добиться справедливости".

Напомним, что теперь российской стороне необходимо до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, которые хранятся в Московской антидопинговой лаборатории.