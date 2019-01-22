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22 января 201922:48 Анастасия Ефимова

Агаларов отложил турне в США из-за опасения ареста

"Ситуация происходит против моей воли". Из поста, который появился в Instagram азербайджанского и российского певца Эмина Агаларова. Он был вынужден отложить на неопределённый срок гастрольный тур по США и Канаде — буквально за три дня до его начала. По словам музыканта, он стал "стал заложником обстоятельств". Каких именно, уточнять не стал. Однако американские СМИ кое-что выяснили. Вот, скажем, агентство Bloomberg считает, что сразу по приезду в Америку Агаларов может угодить в лапы спецобвинителя Роберта Мюллера и конгрессменов-демократов.

То есть — тех, кто уже давно прямо-таки мечтает допросить артиста по делу о мифическом российском вмешательстве в президентские выборы. И откопать новую порцию сомнительного компромата на Дональда Трампа.

Скрывать ему — нечего. Ни из самого факта знакомства с Дональдом Трампом — во время подготовки к конкурсу Мисс Вселенная — ни из так и не реализованной идеи построить в Москве башню имени миллиардера. Ни из приятельских отношений российского и американского бизнесменов Эмин Агаларов секрета не делал никогда.

"Поскольку мы провели несколько дней очень тесных и теплых в Москве, я занимался полностью организацией непосредственно и конкурса, и расписания Трампа, он тогда не был президентом, как вы знаете, это пять или шесть лет назад. И на базе всего того, что случилось здесь, образовалась некая такая дружба. Я потом ездил и выступал на открытии его гольф-корса в Майями. Заходил несколько раз в его кабинет в Нью-Йорке в "Трамп-тауэр". Было общение, он снимался у меня в клипе, как вы знаете", — рассказал певец.

Вот и на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера, который уже больше полутора лет неутомимо пытается доказать вмешательство России в американские выборы, Эмин Агаларов ответить был готов. Откровенно. А главное — добровольно.

"Это правда, что мы связывались с обоими офисами спецпрокурора и с несколькими комитетами Конгресса. Ну, некоторые из сотрудников были отзывчивыми и готовы были двигаться вперед в добровольной и согласованной манере. Но не все из этого получилось. К концу минувшей недели мы зашли в тупик. И на основании этого мы решили все-таки отменить гастроли", — рассказал Скот Балбер, адвокат Агаларова.

Принцип добровольности здесь — ключевой. Поскольку предполагает, что представители спецпрокурора приедут в Москву, зададут свои вопросы и уедут восвояси. Только вот делать этого они не хотят. Зато хотят вручить повестку. Как только это произойдет, Эмин Агаларов мгновенно попадает под юрисдикцию США. А значит, может стать фигурантом любого — как показывает новейшая история, даже абсолютно надуманного, — разбирательства.

"Я не думаю, что Мюллер на самом деле хотел бы поговорить с Агаларовым. Точно так же, как он не хотел бы говорить с Весельницкой. Или с какими-то там офицерами ГРУ, которых он сочинил. Они не хотят докопаться до истины. Они хотят найти то, что можно использовать в своей пропаганде", — говорит Джим Джатрас, специалист по СМИ и связям с правительством, экс-сотрудник госдепартамента США.

На сегодняшний день в качестве ответчика Эмин Агаларов фигурирует в судебном иске, который подал Национальный комитет Демократической партии. Согласно документу, в своей избирательной кампании Дональд Трамп якобы пользовался поддержкой России. А Агаларов — это еще одно предположение — будто бы помог организовать некую встречу, на которой сторонникам республиканца российские посредники предлагали компромат на Хиллари Клинтон.

Предание, конечно, не свежо. Но верится по-прежнему — с трудом. Конкретных доказательств-то как не было, так и нет. Зато есть желание во всем обвинить в Москву, которое из навязчивого становится уже просто маниакальным.

"Сейчас очередная волна ожиданий, что команда Мюллера близится к завершению этого расследования. Причем все это происходит в условиях очень большой политической турбулентности. Американское правительство уже больше месяца находится в состоянии шатдауна. На этой почве начинается так вяло президентская кампания 2020 года. И комиссия Мюллера, его расследование, любое его слово, оно может дестабилизировать ситуацию", — заявил Павел Шариков, ведущий научный сотрудник института США и Канады РАН.

Кстати, обо всем, что ему приписывает американская пресса, Эмин Агаларов уже спел. Клип на песню с названием "Попался" — своего рода сатира. Где и полный компромата портфель, и девушки с пониженной социальной ответственностью по заказу американского гостя, в гостиничных номерах. Сам хит, после отмены гастрольного тура, правда, вживую за океаном пока не прозвучит. А вот ролик доступен в Интернете. О желании приобщить к делу и это видео тоже — спецпрокурор пока не сообщал. Видимо, заказывать предпочитает совсем другую музыку.

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