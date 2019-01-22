Новости Происшествия

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22 января 201923:24

Пожар на танкерах: все пострадавшие моряки находятся в клинике Керчи

Все 12 моряков, пострадавших при пожаре на танкерах, доставлены в стационар Керченской городской больницы номер 91. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Если не возникнет осложнений и серьезных последствий переохлаждения, таких как пневмония, морякам не понадобится длительного лечения, сообщают медики.

У двух пострадавших было повышенное давление, передает ТАСС. Еще несколько моряков получили заболевание горла, вызванное переохлаждением. Двое пострадавших госпитализированы с небольшими ожогами.

22 января в Черном море за пределами территориальных вод России загорелись два судна-газовоза — "Маэстро" и "Канди", принадлежащие турецкой компании Millenium Denizcilik Chemy. Пожар вспыхнул в момент перегрузки топлива с одного танкера на другой. Погибли 10 человек, 12 пострадали. На борту "Канди" было 17 человек – 9 граждан Турции и 8 – Индии. На борту "Маэстро" было 15 моряков, в том числе – также граждане Турции и Индии.

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