СК не обнаружил оружия и взрывчатки у подозреваемого в захвате самолета

Правоохранители не обнаружили оружия и взрывчатых веществ у Павла Шаповалова, подозреваемого в захвате рейса Сургут – Москва, а также на борту самого самолета. Такая информация появилась на сайте Следственного комитета РФ.

Самолет был осмотрен следователями. Они изъяли биологические образцы, которые позднее были отправлены на исследование.

В ближайшие дни следствие будет ходатайствовать об аресте Павла Шаповалова. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы СК России.

Сейчас Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи №91 УПК Российской Федерации. В ближайшее время Шаповалову будет предъявлено обвинение, передает ТАСС.

Во вторник, 22 января, самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, напоминает, передает РИА Новости. Во время полета пьяный мужчина требовал изменить курс следования борта и пытался прорваться в кабину пилотов. Его задержали. Возбуждено дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".