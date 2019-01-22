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Палестино-израильский конфликт 57 минут назад

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22 января 201923:55

Авиация Израиля обстреляла позиции ХАМАС в секторе Газа

EPA

Во вторник, 22 января, авиация Израиля нанесла удары по позициям палестинского движения ХАМАС, расположенным на севере сектора Газа. Такие данные сообщил телеканал Al Arabiya. Пока не приводится никаких других подробностей произошедшего.

Ранее во вторник артиллерия Израиля подвергла обстрелу несколько позиций ХАМАС в приграничном районе Газы, передает ТАСС. В результате обстрела погиб один палестинец.

Действия израильской стороны – ответ на обстрел со стороны прибрежного анклава, в результате которого был ранен военнослужащий израильской армии.

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