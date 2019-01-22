"Локомотив" прервал победную серию ЦСКА в Ярославле

В Континентальной хоккейной лиге состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. Ярославский "Локомотив" на своей домашней площадке одержал минимальную победу над московским ЦСКА. Итоговый счет 2:1 в пользу железнодорожников.

Первую шайбу во встрече подопечные Дмитрия Квартального забросили за секунду до окончания первого периода. Голом отметился Максим Осипов. Во втором игровом отрезке Евгений Коротков увеличил преимущество "Локо", но ЦСКА оперативно сократил отставание благодаря стараниям Мэта Робинсона.

Впрочем, в оставшиеся полчаса встречи соперники поразить ворота друг друга не смогли. "Локомотив" одержал четвертую победу подряд, а заодно прервал победную серию столичных армейцев, которая насчитывала также четыре победы кряду.

После домашнего успеха ярославцы набрали 71 балл и занимают 3 строчку в таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА же с 86 баллами по-прежнему сохраняет за собой первую строчку Запада.

В еще двух встречах дня санкт-петербургский СКА на своем льду разгромил минское "Динамо" (5:1), а рижские динамовцы оказались под стать "Локо" и СКА – столь же негостеприимными, и взяли верх в матче со "Слованом" (3:2).