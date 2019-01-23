ДТП в Ленинградской области: один человек погиб, трое пострадали

В Ленинградской области в результате ДТП на трассе в Ломоносовском районе погиб восьмилетний ребенок и трое взрослых получили травмы. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД по региону.

Как уточняется, авария произошла на трассе Петродворец – Кейкино. Столкнулись легковые автомобили Renault и Subaru. В результате пассажир Subaru – девочка 2010 года рождения – получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась еще до прибытия машины скорой помощи. Водителей автомобилей и пассажира Renault госпитализировали с многочисленными травмами, передает ТАСС.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать попутную машину, и там столкнулся с Subaru. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются личности пострадавших.