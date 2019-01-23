В зоне деэскалации "Идлиб" две группы боевиков атаковали позиции армии Сирии

По данным Центра примирения враждующих сторон, резко обострилась обстановка в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирийской Арабской Республике.

Две группы боевиков атаковали позиции армии Сирии одновременно на двух разных участках — всего 400 человек на пикапах с крупнокалиберными пулеметами. На одном направлении террористы использовали смертника на автомобиле. Его уничтожили на переднем крае, передает телеканал "Россия 24".

Однако боевикам удалось вклиниться в оборону армии Сирии на глубину в полтора километра. Их остановили и отбросили назад подошедшие резервы. В другом районе атаку сорвали. Террористы, понеся потери, отошли на исходные позиции.