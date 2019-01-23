Чем рискует Великобритания в случае Brexit без сделки?

Если Британия согласится на Brexit без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с ЕС, она рискует получить транспортные проблемы на границе. Кроме того, пограничная служба предупреждает, что безопасность Британии может оказаться под угрозой.

В случае Brexit без сделки британские пограничники теряют доступ к ряду компьютерных баз ЕС и информации, важной для их работы. Вместо Шенгенской информационной системы им придется пользоваться базами Интерпола. Таким образом, они не смогут отличать тех граждан ЕС, кто уже давно живет и работает в Британии, от тех, кто только что приехал в Королевство, передает ТАСС.

Кроме того, граждане Британии, направляющиеся в ЕС, не смогут больше пользоваться коридорами для владельцев электронных паспортов на паспортном контроле. Это создаст очереди и может сбить расписания британских аэропортов.

У граждан Евросоюза, въезжающих в Королевство, появятся проблемы на таможне: при ввозе в страну определенных товаров им придется пользоваться "красным коридором". Из-за возобновления таможенных проверок транспортировка грузов между французским Кале и английским Дувром также будет существенно затруднена, объемы ее значительно снизятся, и Лондону придется искать альтернативные пути доставки грузов.

Еще одна проблема заключается в том, что, если произойдет прогнозируемый обвал фунта, множество людей, не являющихся гражданами Евросоюза, захотят попасть в Британию.

Brexit без сделки ("жесткий") – наименее благоприятный для Британии вариант. При наихудшем раскладе Британия прекратит свое членство в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке. Это обойдется ей в 73 миллиарда евро в год. А возможный беспорядок в потоке товаров и капитала между Британией и ЕС может привести к катастрофе.