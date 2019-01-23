В Буэнос-Айресе произошло масштабное отключение электричества. Минимум семь районов столицы Аргентины оказались обесточены. О происшествии сообщил портал Infobae.

Как уточняется, в основном отключение затронуло центр города – популярные у туристов районы, среди которых Бельграно и Палермо. В Бельграно также расположено большое количество посольств иностранных государств.

Также не работают две линии метро, передает РИА Новости.

Отключение произошло в 18:05 по местному времени (00:05 по времени Москвы).