Среди жертв пожара на танкерах в Черном море - четверо граждан Турции

Жертвами пожара на танкерах-газовозах в Черном море стали 10 человек, четверо из них – граждане Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики. Ведутся поиски выживших, среди которых могут оказаться еще четверо турецких граждан. 12 человек пострадали, в настоящий момент они находятся в больнице города Керчи в состоянии средней степени тяжести.

Пожар на танкерах произошел 22 января в Черном море за пределами территориальных вод России. Горящие суда — "Маэстро" и "Канди" — принадлежат турецкой компании Millenium Denizcilik Chemy. Всего на двух судах было 16 граждан Турции, также были моряки с гражданством Индии. Огонь вспыхнул в момент перегрузки топлива с одного газовоза на другой. До сих пор сохраняется опасность взрыва сжиженного газа на горящих судах.