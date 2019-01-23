Обстрелы Латакии и Хамы: один военный армии САР погиб, двое ранены

В Сирии в результате обстрела боевиков один военнослужащий армии САР погиб в провинции Латакия, еще двое сирийских военных получили ранения в провинции Хама. Такие данные сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Как уточняется, нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирии, продолжаются. В течение последних суток в Идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли два населенных пункта в провинции Латакия, три населенных пункта в провинции Хама, а также северо-западную и юго-западную окраины города Алеппо.

В результате обстрела населенного пункта Ника провинции Хама двое военнослужащих сирийской армии получили ранения и в результате обстрела населенного пункта Айн-Эн-Наур провинции Латакия погиб один военнослужащий вооруженных сил САР, передает РИА Новости.