Головин не спас "Монако" от вылета из Кубка Франции

Французский "Монако" на своем домашнем стадионе "Луи II" потерпел поражение от "Метца" – представителя второго французского дивизиона, в рамках 1/16 финала Кубка Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу футболистов гостей.

На гол монегаска Радамеля Фалькао игроки "Метца" ответили голами Готье Эна, Марвина Гакпы и Ибраима Ньяне. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле с первых минут, не отличился результативными действиями и был заменен на 64 минуте.

"Монако" покидает розыгрыш Кубка Франции.

Напомним, что дела монегасков и в чемпионате идут не лучшим образом – после 21 тура подопечные Тьери Анри располагаются на предпоследней строчке французского чемпионата. В их активе 15 очков.