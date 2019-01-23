Авиация коалиции атаковала мирных сирийцев, есть погибшие и раненые

В ночь на среду, 23 января, государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей деревни Багуз, расположенной на юго-востоке страны, в результате авиаудара международной коалиции.

Как уточняется, ВВС коалиции нанесли удары по автомобилям, которые перевозили мирных жителей, бежавших из деревни Багуз в провинции Дейр-эз-Зор от террористов "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещена в России). В результате обстрела несколько человек погибли, еще несколько получили ранения (в том числе женщины и дети).

Международная коалиция регулярно обстреливает город Хаджин и близлежащие деревни в провинции Дейр-эз-Зор, якобы оказывая помощь отрядам "Сирийских демократических сил" в борьбе с ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России). Сирийские средства массовой информации уже много раз сообщали о жертвах среди мирных жителей, а также о применении коалицией при авиаударах белого фосфора. Власти САР обращались к ООН с призывом принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание сил международной коалиции на территории Сирии.

Соединенные Штаты Америки и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство". Причем в Сирийской Арабской Республике они действуют без согласия властей страны, напоминает РИА Новости. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии.