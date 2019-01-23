"Зенит" получил отказ от "Сент-Этьена" по трансферу Сельнеса

Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса. Стороны не смогли договориться о стоимости норвежского игрока.

В клубе с берегов Невы предлагали за Сельнеса 10 миллионов евро, однако боссов "Сент-Этьена" такие условия не устроили, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Le 10 Sport. Теперь руководство "зеленых" сделали ответные действия, чтобы удержать игрока у себя – предложило ему новый договор на улучшенных условиях.

Напомним, что "Зенит" переключил свое внимание на Сельнеса после того, как потерпел неудачу в переговорах с "Лионом" по приобретению Люки Тузара.

За "Сент-Этьен" Сельнес выступает с 2016 года. В текущем сезоне он провел за "зеленых" 21 матч, став автором пяти голевых пасов.