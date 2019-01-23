Работу аэропорта в Ньюарке парализовали дроны

Работа международного аэропорта в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) нарушена из-за двух дронов, замеченных в нескольких километрах от воздушной гавани на высоте около километра. Поначалу работа была полностью парализована, однако затем была возобновлена посадка самолетов, направляющихся в Ньюарк.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, передает ТАСС.

Аэропорт обслуживает город Нью-Йорк, а также его пригороды и часть штата Нью-Джерси.

В декабре 2018 года два дрона на двое суток остановили работу британского аэропорта Гатвик. В начале января текущего года беспилотник создал угрозу самолетам в аэропорту Хитроу. Для борьбы с дронами применялся вертолет Королевских ВВС.