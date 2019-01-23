В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва

В Приморье эвакуируют несколько школ, торговых центров и администрацию из-за сообщений о взрывчатке, заложенной в зданиях. Такие данные СМИ сообщил в среду, 23 января, источник в правоохранительных органах региона.

Как уточняется, подобную информацию распространяли на Камчатке, но она оказалась ложной. По мнению правоохранителей, это провокация, направленная на дестабилизацию обстановки в регионе. Злоумышленники делают все, чтобы посеять панику среди жителей. Сотрудники правоохранительных органов реагируют по каждому случаю, проводятся проверки.

Утром 22 января в несколько детских садов, школ, а также учреждений здравоохранения на Камчатке поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Они были отправлены по электронной почте, передает РИА Новости. Полиция проверяла здания на предмет обнаружения взрывчатых веществ в течение всего дня.