Сирия пригрозила ударить по главному аэропорту Израиля

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что если Совбез не примет меры в связи с ударами Израиля по Дамаску, то Арабская Республика даст еврейскому государству "симметричный ответ" и ударит по аэропорту имени Бен Гуриона в Тель-Авиве. Это основной аэропорт Израиля, напоминает РИА Новости.

Сирийский МИД регулярно призывает генерального секретаря ООН и Совбез осудить удары Израиля по Сирии и принять меры, чтобы они прекратились.

В ночь на 21 января с 02:11 до 02:56 Израиль нанес по Сирии ряд ударов с трех направлений. Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро получили ранения. Израиль заявил, что нападение — ответ на недавнюю попытку ракетного обстрела Голанских высот. Ранее, 20 января, четыре истребителя-бомбардировщика ВВС Израиля F-16 выпустили семь ракет по аэропорту Дамаска. Ракеты были перехвачены сирийской ПВО.