Пушков о кризисе в Совете Европы: сами виноваты
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда о кризисе, сложившемся в организации.
Как написал парламентарий на своей странице в Twitter, генсек Совета Европы Ягланд отметил, что лишение России права голоса в ПАСЕ не вернуло Крым Украине и не дало ничего, кроме острейшего кризиса, возникшего в СЕ.
По мнению Пушкова, в Совете Европы сами виноваты в сложившейся ситуации –"не надо было следовать примитивным рефлексам украинских русофобов".
Ранее Турбьёрн Ягланд сообщил, что лишение РФ права голоса в Парламентской ассамблее привело к кризису в Совете Европы. Генсек СЕ подчеркнул, что меры против делегации России не ведут к возвращению Украине Крыма, а также не улучшают правозащитную ситуацию в стране.
В конце июня 2017 года Россия приостановила выплату своего взноса в Совет Европы из-за неучастия в работе ПАСЕ делегации Москвы. В апреле 2014 года российских парламентариев лишили права голоса и некоторых значимых полномочий в ПАСЕ в связи с событиями на Украине и воссоединением с Крымом. После этого СЕ столкнулся с финансовым кризисом, напоминает РИА Новости.
В октябре 2018 года генсек Совета Европы напомнил, что если государство не платит свои взносы два года, уставной орган может обсудить вопрос об исключении этого члена из организации. Для России двухгодичный срок наступает в конце июня 2019 года.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия хочет остаться в Совете Европы и покинет его лишь в случае, если другие страны предпримут меры по ее исключению из организации.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Авиадебош с размахом. Самолет посадили не там
- Крушение бомбардировщика. Трое погибли
- О чем договорились Путин и Абэ
- Тимошенко начала президентскую кампанию
- Лесли и Рыбка снова на воле
Самое читаемое
-
Знаменитая альпинистка в бикини сорвалась в пропасть и замерзла
- Популярная певица скончалась во время открытия концерта
- В Сибири спасли полуголую 5-летнюю девочку, искавшую мать ночью в 30-градусный мороз
- Обнаженный мужчина избил полицейских. Видео
- Врачи скорой ели рядом с умирающим в кафе человеком. Видео
Вести.Экономика
-
Банк России резко сократил покупку валюты для Минфина
- Спасут ли экспортеры рубль от падения?
- Ученые назвали самые уязвимые перед стихийными бедствиями города России
- ЦБ РФ: системно значимые банки России будут обязаны подключиться к системе быстрых платежей
- США могут ввести запрет на казино, игровые автоматы и ставки в интернете
Вести.Hi-tech
-
EMUI 9.0 на Android Pie: новая "ОС" Huawei
- Apple распродает остатки iPhone SE. Дешево
- Батарея не нужна: инновационный чип "питается воздухом"
- В России испытывают устройство для набора текста силой мысли
- WhatsApp установит жесткий лимит на пересылку сообщений
Авто.Вести.Ru
-
Топ-15 "бэушных" автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы
- В Россию приедет новая версия Mitsubishi Outlander
- В России организуют производство вариаторов
- Китайская Geely сделала "дешевый BMW X4"
- Вот как будет выглядеть обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Недвижимость
-
Эмин Агаларов рассказал, как вывез люкс за МКАД
- Ветер сдул капремонт с дома
- Самые крупные взрывы бытового газа в России
- Сколько лет понадобится, чтобы накопить на московскую однушку
- Женщина забила квартиру мусором и поселилась на лестнице
- Гардероб на чердаке и бассейн на крыше: москвичи страдают от коммерсантов
Вести.Медицина
-
Кассовые чеки могут нанести смертельный вред здоровью
- Упражнения при плоскостопии признаны бесполезными
- Для наилучшего похудения диету нужно прерывать
- Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Не до сна: 5 типов бессонницы, которые обнаружили ученые
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подмосковье снежная глыба с крыши чуть не убила женщину
- Избила водителя и угнала такси: буйную пассажирку взяли под стражу
- Банный скандал: жильцы многоэтажки пытаются выселить из подвала частную сауну
- В Москве начался сбор вещей для бездомных
- Приют, спасший десятки лошадей, просит о помощи
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Космическая юла: чёрная дыра в нашей галактике вращается на предельной скорости
- Бактерии в носу помогают человеку защищаться от вирусов гриппа
- Лето близко: снимки "Кассини" указали на метановый дождь на Титане
- Кофейный кризис? 60% кофейных деревьев оказались под угрозой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы