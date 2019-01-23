Осака обыграла Свитолину в 1/4 финала Australian Open

На кортах Мельбурна состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В женской сетке соревнований первыми по программе дня сыграли японка Наоми Осака и украинка Элина Свитолина.

Борьбы во встрече не получилось – теннисистка из страны Восходящего Солнца в первом сете взяла верх со счетом 6:4, после чего и вовсе одержала разгромную победу во втором – 6:1. Вместе с сетом Осака выиграла и матч, который в общей сложности продолжался 1 час 10 минут.

Японская теннисистка пробилась в полуфинал Australian Open, где сыграет с победительницей четвертьфинальной пары Серена Уильямс (США) – Каролина Плишкова (Чехия). Напомним, что соперницы по другому полуфиналу женской части соревнований уже известны – в нем сыграют чешка Петра Квитова и американка Даниэль Коллинз.