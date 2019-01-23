Из-за американского шатдауна отменена международная конференция по безопасности

Из-за шатдауна госдепартамент США был вынужден отменить XVI Международную конференцию по экспортному контролю и безопасности границ. Мероприятие, которое должно было пройти в Эдинбурге (Шотландия) в середине февраля, отменено из-за неопределенности, связанной с тем, что федеральное правительство США все еще частично закрыто.

Возможно, конференция будет перенесена на другой срок, передает агентство "Интерфакс". Как правило, в мероприятии участвуют более 85 стран.

Источник в госдепе отметил, что департамент в свете ограниченного финансирования пытается более разумно использовать доступные ресурсы. Таким образом, поездки, связи с общественностью, заключение контрактов и другая подобная деятельность осуществляется пока в ограниченном режиме.

Шатдаун в США длится с 22 декабря. Он начался из-за разногласий по строительству стены на границе с Мексикой. Порядка 800 тысяч госслужащих либо находятся в неоплачиваемом отпуске, либо работают без зарплаты.