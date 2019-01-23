Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 96

Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 96 человек. Об этом сообщил портал Universal, ссылаясь на правительство штата Идальго.

Ранее СМИ сообщали о 93 погибших.

В настоящее время еще 48 пострадавших остаются в больницах, передает РИА Новости.

Мощный взрыв и пожар произошли на трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго вечером 18 января. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что причиной взрыва на трубопроводе стала незаконная врезка. Люди пришли к месту намеренной врезки или утечки с бидонами и канистрами и наполняли их, когда прогремел взрыв.