Новая волна протестов против действующего президента Венесуэлы охватила Каракас

Новая волна протестов охватила столицу Венесуэлы. В Каракасе сторонники оппозиции жгут покрышки, перекрывают дороги и блокируют здание Верховного суда.

Выступления направлены против президента Николаса Мадуро, передает телеканал "Россия 24". 10 января Мадуро вступил в должность главы государства после победы на выборах. Оппозиция считает пребывание Мадуро на посту незаконным и хочет отстранить политика от власти. 20 января группа военных попыталась устроить мятеж, но его быстро подавили, а всех участников задержали.

После этого в Каракасе начались массовые протесты, которым, видимо, очень рады власти США. Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что поддерживает демонстрации против Николаса Мадуро. Тот немедля ответил, что Венесуэла полностью пересмотрит и без того непростые отношения с Соединенными Штатами Америки.

"Я принял решение и отдал приказ министру иностранных дел полностью пересмотреть отношения с правительством США. И в ближайшее время мы примем решения политического и дипломатического характера в защиту нашего национального суверенитета, конституции и венесуэльской демократии", — подчеркнул президент Венесуэлы Николас Мадуро.