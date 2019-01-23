Беспилотник помогает военным в ликвидации затора на Бурее

Военным, которые ведут подрыв затора на реке Бурее, приходится непросто. Холод, ветер и неоднородная скальная порода замедляют работы, тем не менее, они идут.

Специалисты успешно произвели первый взрыв — в действие привели заряд в 10 тонн тротила. Затор пробит на 120 метров в длину и 30 — в ширину. Обошлось без происшествий.

Людям помогает беспилотник. С его помощью инженеры оценивают масштаб и продвижение работ, передает телеканал "Россия 24".

На полную ликвидацию природной плотины уйдет примерно месяц. В операции участвуют более 400 человек и 15 единиц техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации.