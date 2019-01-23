Каролина Плишкова выбила Серену Уильямс с Australian Open

В Мельбурне определилась последняя полуфиналистка женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. В заключительном матче 1/4 финала чешка Каролина Плишкова по итогам трех сетов обыграла американку Серену Уильямс.

Имеющая на турнире 7 номер посева Плишкова выиграла первую партию со счетом 6:4. Во втором сете американка взяла зеркальный реванш (6:4), а судьба поединка решилась в третьей партии, победу в которой праздновала представительница Чехии – 7:5.

Плишкова стала последней полуфиналисткой Australian Open. За путевку в финал первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" она поборется с японкой Наоми Осакой. Та накануне обыграла украинку Элину Свитолину. В параллельной полуфинальной паре Пера Квитова встретится с Даниэль Коллинз.

Встречи состоятся 24 января.