"Чикаго" по буллитам обыграл "Айлендерс"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершилась программа очередного игрового дня. "Чикаго Блэкхоукс" на домашнем льду обыграло "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "черных ястребов".

Хозяева на протяжении всего матча были в роли догоняющих и смогли одержать победу только после серии послематчевых буллитов. В составе победителей забивали Дилан Строум, Джонатан Тэйвз, который к тому же стал автором решающей забитой шайбы в серии бросков. У "островитян" забивали Ватллетри Фильппула и Мэтью Барзал.

Еще в двух встречах "Детройт Ред Уингз" на выезде одержал победу со счетом 3:2, а "Калгари Флэймз" под стать "Чикаго" оказался не столь гостеприимным и на своем льду в дополнительное время вырвал победу у "Каролины Харрикейнз" – 3:2. Ранее "Вашингтон Кэпиталз" вновь проиграли даже несмотря на четыре очка Овечкина и два — Кузнецова.