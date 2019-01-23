МСП реализовал сделку секьюритизации кредитов на 7 миллиардов рублей

22 января на площадке Московской биржи состоялся пресс-брифинг Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк). Темой мероприятия стала реализация первой сделки секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках мультиоригинаторной платформы.

"Эта сделка является первой в России, где несколько банков участвуют в предоставлении покрытия кредитам субъектам МСП. Создание мультиоригинаторной платформы – одно из главных наших достижений прямо сейчас, — рассказал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. — Работа платформы включает в себя несколько этапов. Первый этап – это секьюритизация через приобретение портфелей МСП Банка – то, что мы уже сделали. Следующий этап – это самостоятельное размещение банками своих кредитных портфелей на специальном финансовом обществе. Мы надеемся, что данная сделка в будущем способствует финансированию МСП за счет рыночных источников".

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов добавил:

"Пилотная сделка секьюритизации кредитов МСП – доказательство того, что финансовый рынок в России развивается. Банки начинают по-другому относиться к малому бизнесу. Сегодня мы ведем сложную финансовую работу, которая позволит мультиплицировать капитал и ориентировать коммерческие банки на то, что малый и средний бизнес – это такой же качественный продукт, как и ипотека".

Пилотная сделка секьюритизации кредитов МСП была реализована в "Секторе роста" Московской биржи, инвесторами выступили ВЭБ.РФ, международные банки развития, ведущие российские государственные и частные коммерческие банки, финансовые компании.

В рамках дебютной сделки впервые был отработан механизм поручительства по облигациям АО "Корпорация МСП". В ходе размещения инвесторы положительно оценили эту опцию, что позволило успешно закрыть сделку, обеспечить переподписку на 30% по облигациям и установить низкую ставку купона (9,10% годовых).

"Переподписка 30% свидетельствует о большом интересе рынка к подобного рода сделкам, — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. — Мы считаем, что механизм секьюритизации создает глобально новые условия для субъектов МСП. Исследования Европейского центрального банка доказывают, что банки, которые применяют секьюритизацию, охотнее кредитуют предприятия малого и среднего бизнеса на подъеме и не уменьшают объемы кредитов на спаде. Именно поэтому сегодня Корпорация МСП предоставила поручительство, и мы будем способствовать развитию секьюритизации в дальнейшем".

Внедрение механизма секьюритизации, по мнению экспертов, сулит преимущества не только малому и среднему предпринимательству, но и самим банкам. Получение дополнительной ликвидности и снижение нагрузки на капитал – основная экономическая мотивация для банков проводить секьюритизацию портфелей. В частности, кредитные организации смогут за счет этого источника средне- и долгосрочного фондирования улучшить свои балансовые показатели, в том числе достаточность капитала и нормативы ликвидности, а вместе с "расчисткой" баланса произойдет улучшение рискового профиля активов.

Михаил Автухов, заместитель председателя правления "Совкомбанка" объясняет, что привлекло "Совкомбанк" в этой сделке:

"Высочайший уровень господдержки, очень качественная структура выпуска, низкая нагрузка на капитал банков инвесторов, размер (7 миллиардов рублей) и качественная защита старшего транша. Эти и другие факторы позволили нам принять участие в сделке. Мультиоригинаторная платформа также заслуживает внимания. Благодаря таким инструментам идет развитие финансового рынка и биржи".

Руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута отметил:

"Эта сделка – новый этап в развитии рынка секьюритизации в России. Почему мы так высоко оцениваем секьюритизацию, в том числе в сегменте МСП? Потому что здесь каждая сторона что-то выигрывает. Во-первых, банки разгружают капитал и привлекают денежные средства. Во-вторых, у малого и среднего бизнеса появляется больше возможностей для осознанного выбора. И наконец, выгоду от этой сделки приобретают инвесторы – у них появляется больше качественных активов для вложений".

МСП Банк продолжит организовывать сделки секьюритизации кредитов субъектов МСП, а средства, полученные от размещения облигаций, направит на увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса.