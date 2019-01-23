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23 января 201908:55

В Ла-Манше возобновились поиски самолета, на котором летел Эмилиано Сала

В районе Ла-Манша ищут самолет, пропавший с радаров в понедельник вечером. На его борту среди пассажиров был футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Во время полета спортсмен отправил другу прощальное голосовое сообщение, в котором сетовал на состояние лайнера. Об этом рассказал бывший одноклубник аргентинца в эфире уругвайского радио.

Он сказал, что ему страшно. А также сказал, что если они больше не увидятся, то теперь его друг знает, что случилось.

Частный самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала, совершал перелет из Нанта в Кардифф.

Спасательная операция с участием воздушных и морских сил Великобритании и Франции возобновилась на рассвете, сообщает телеканал "Россия 24".

28-летний аргентинец ранее выступал за французский клуб "Нант" и официально перешел в валлийский клуб буквально за 3-4 дня до происшествия.

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