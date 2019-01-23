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Помогите детям. Русфонд 1 час назад
Нужна помощь: Вике Деминой нужна удобная инвалидная коляска
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 13-летней Вике Деминой из подмосковного города Озеры.
Девочка с рождения испытывает физические страдания. У нее детский церебральный паралич, эпилепсия, неврологические и двигательные нарушения, которые привели к тяжелому искривлению позвоночника. При таких диагнозах особую важность приобретают средства реабилитации, такие как удобная инвалидная коляска, оснащенная специальными приспособлениями, сконструированная с учетом особенностей детей с подобными проблемами. Но такие коляски бесплатно не выдают, а стоят они дорого, родителям Вики собрать необходимую сумму не по силам.
Из письма Натальи Деминой, мамы Вики:
"Вика родилась недоношенной, в тяжелом состоянии. Из реанимации роддома ее перевели в неврологический центр. Врачи говорили, что дочка окрепнет и догонит в развитии сверстников, но этого не произошло, как мы ни старались. Лечение не помогало. А в пять лет у Вики начались судорожные приступы, и реабилитацию пришлось остановить. Сидит и стоит Вика только с опорой, голову держит недолго, ползать не может. У нее образовалась кривошея, сильно искривлен позвоночник. Дочка уже перенесла две операции – у нее деформирована бедренная кость и развивается артроз. Инвалидная коляска, которой мы пользуемся шесть лет, неудобная, громоздкая, тяжелая и уже разваливается. Все модели колясок, предложенные Вике Фондом соцстрахования, не подходят из-за физических особенностей дочки. Врачи рекомендуют коляску Convaid Cruiser: она складная по типу "трость", снабжена регуляторами положения спинки, высоты и глубины сиденья, высоты подножки. Есть пояс для поддержания туловища, фиксаторы стоп, пневматические колеса. В ней Вике будет удобно и безопасно. Самим нам такую коляску не купить. Очень надеемся на вашу помощь!"
Для спасения Вики Деминой не хватает 157 885 руб.
Невролог Озерской центральной районной больницы Ольга Чеховская (Московская обл.): "У Вики тяжелая форма ДЦП, синдром двигательных нарушений в виде спастического тетрапареза, правосторонний сколиоз 3-й степени со множественными контрактурами рук и ног, тотальный кифоз, прогрессирующая мышечная слабость, симптоматическая эпилепсия. По состоянию здоровья девочке необходимо инвалидное прогулочное кресло-коляска Convaid Cruiser CX-16 – это легкая и удобная модель, сконструированная специально для детей с неврологическими нарушениями".
Внимание!
Цена инвалидной коляски 240 436 руб.
31 872 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва".
50 679 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 157 885 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,681 млрд руб. В 2019 году (на 17 января) собрано 57 215 141 руб., помощь получили 79 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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