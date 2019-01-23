В питерском метро произошел сбой в движении из-за отдыхавшего на путях мужчины

Нетрезвый пассажир петербургской подземки спрыгнул на пути и на глазах у изумленных очевидцев уселся на шпалу. Звуки приближающегося поезда его ничуть не смущали, но трагедию удалось предотвратить.

Инцидент произошел вечером во вторник, 22 января, на станции "Политехническая". Предупрежденный машинист остановил состав в нескольких метрах от мужчины, после чего покинул кабину, обесточил пути и силой поднял пассажира на платформу, где его уже ждали стражи порядка. Судя по походке и поведению, мужчина был пьян.

Из-за этого ЧП произошел сбой в движении поездов.