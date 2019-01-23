Опознаны все погибшие моряки с горящих в Черном море танкеров

Опознаны тела десяти моряков с газовозов Maestro и Candy, загоревшихся в Керченском проливе. Шестеро погибших — моряки из Индии, еще четверо – турецкие граждане. Консульство Турции в Новороссийске готовит документы для отправки тел и спасенных моряков на родину, пояснил замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

На борту Candy было 17 человек, а на борту Maestro – 15 моряков, напоминает ТАСС. Экипажи судов обеих судов были смешанными: они состояли из граждан Турции и Индии. Сами суда, ходившие под флагом Танзании, принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi. Компания находится под американскими санкциями.

Пожар на судах начался, по предварительным данным, из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива. При этом оба судна во время остановки находились вне пределов российских территориальных вод.

После начала пожара удалось спасти 12 человек. Спасенные моряки находятся в керченской больнице. Их состояние удовлетворительное. Были также обнаружена тела 10 погибших. Поиски еще десяти моряков продолжаются. Но найти их живыми шансов уже практически нет.

Пожар на судах продолжается. Удалось сбить огонь с построек. Горение происходит по принципу газовой горелки – горит только выходящий из резервуаров газ. Потушить суда невозможна из-за опасности взрыва. Чтобы снизить вероятность взрыва, специализированное судно "Спасатель Демидов" проводит проливку конструкций на газовозах.

На Candy было порядка 2,5 тысячи тонн газа. Объем груза в газовых танках Maestro неизвестен, но поскольку суда одинаковые, он мог быть таким же.

Два газовых танкера стоят рядом, поддерживая друг друга. Повреждений их корпусов и загрязнения окружающей среды нефтепродуктами нет. Maestro имеет крен 30-35 градусов на левый борт, а Candy – 15-20 градусов на правый.