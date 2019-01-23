Сергей Рябков: ситуация вокруг ДРСМД сложилась из-за нежелания США идти на диалог

Кризис вокруг Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) возник исключительно из-за линии Вашингтона — его нежелания идти на диалог, а также "манеры вести дела", заявил на специальном брифинге по ракете 9М729 заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее США потребовали от России уничтожения ракеты 9М729, чтобы продолжить действие Договора о ракетах средней и малой дальности. США считают, что создание ракеты, способной нести ядерные боеголовки, нарушает Договор о РСМД. Вашингтон также уверен, что ракету якобы испытывали на дистанции от 500 до 5 с половиной тысяч километров, что противоречит ДРСМД. При этом Штаты не считают, что договор нарушает размещение в Восточной Европе системы противовоздушной обороны "Иджис" (Igis).

В Москве сочли требования Вашингтона неприемлемыми. Россия готова проявить открытость по ракете 9М729, но в ответ требует встречных шагов США по американским системам, заявил ранее на этой неделе заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.