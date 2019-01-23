В 2018 году Одноклассники выплатили разработчикам игр 3,2 миллиарда рублей

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги года по аудитории, ее активности на площадке и ключевым продуктам. Несколько традиционно растущих направлений бизнеса ОК вновь показали положительную динамику. Мобильная аудитория продолжила расти: в 2018 году число пользователей, посещающих соцсеть только с мобильных устройств (mobile only), впервые преодолело отметку 35 миллионов человек в месяц.

Игровая платформа ОК в 2018 году также показала рост: за год социальная сеть выплатила разработчикам игр более 3,2 миллиардов рублей, игровая аудитория соцсети превысила 17 миллионов пользователей. Разработчики получают долю от оборота всей платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей.

Среди трендов года – рост новых направлений бизнеса:

Мобильные игры. В 2018 году ежемесячная играющая аудитория ОК на мобильных устройствах выросла более чем в 2 раза и продолжает расти. Одновременно с этим растут и платежи пользователей в мобильных играх: за последний год разработчики HTML5 игр на мобильной игровой платформе соцсети заработали 300 млн рублей – в 2,7 раза больше, чем год назад.

Продажа товаров из Китая. Маркетплейс, который был открыт в соцсети в апреле, к концу года набрал внушительную аудиторию – в среднем его посещают более 5,5 млн человек в месяц. При этом 40% пользователей после совершения первой покупки возвращаются за последующей.

Продвижение малого и среднего бизнеса. В феврале в соцсети появилась собственная система продвижения публикаций, которая активно использовалась малыми и средними компаниями. В итоге за полгода доходы ОК от этого сегмента выросли в два раза.

В 2018 году росла активность аудитории в создании и потреблении контента, коммуникации с друзьями и близкими. Традиционный рост показала видеоплатформа ОК: ролики и трансляции набирают в сутки уже более 700 млн просмотров, а среднее время смотрения увеличилось за год на 20%. При этом пользователи не только смотрели, но и сами создавали больше контента.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники: