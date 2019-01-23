Швейцар жилого комплекса спас ребенка, тонувшего в бассейне. Видео

Камера наблюдения, установленная в одном из жилых комплексов, расположенном в городе Витория – столице бразильского штата Эспириту-Санту на востоке страны, запечатлела инцидент, едва не закончившийся трагедией.

В минувшую субботу, 19 января, женщина с двумя детьми пришла в гости к своему знакомому. В то время, пока она кормила младшего ребенка, старший сын отправился погулять.

Какое-то время он провел на игровой площадке, купался в детском бассейне, однако затем решил перебраться во взрослый бассейн, глубина которого превышала его рост.

Ребенок сразу же скрылся под водой и начал тонуть. Люди, находившиеся рядом, не обращали на происходящее никакого внимания.

К счастью, местный швейцар — Александро душ Сантуш, случайно проходивший мимо, заметил ребенка, попавшего в беду, бросился на помощь и вытащил его из воды.

Как сообщают местные СМИ, мальчик не пострадал, отделавшись серьезным испугом.