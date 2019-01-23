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23 января 201911:50

Гендиректор WADA Ниггли: РУСАДА полностью изменилось и стало новой организацией

EPA

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли прокомментировал решение исполкома организации сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"РУСАДА полностью изменилось, – сказал Ниггли, которого цитирует ТАСС. — Оказалось, что это эффективная и хорошая антидопинговая организация".

Кроме того, он добавил, что "хорошая антидопинговая система в России — это то, что нужно всем". Кроме того, гендиректор агентства отметил, что прогресс РУСАДА должен стать "хорошей новостью для спортсменов всего мира".

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