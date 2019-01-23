Минобороны: "Искандер" невозможно заправить так, чтобы нарушить ДРСМД

Минобороны России поймало Вашингтон на лжи. США заявляли, что российская ракета 9М729 нарушает требования Договора о ракетах средней и меньшей дальности по дальности полета. Якобы она выше 500 километров. При этом российские военные рассекретили данные о ракете и показали ее в подмосковном парке "Патриот". Хотя ранее МИД России называл такое развитие ситуации нежелательным.

Телеканал "Россия 24" транслировал в прямом эфире брифинг Минобороны из парка "Патриот". На нем начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский подчеркнул, что никаких объективных данных о якобы имеющихся нарушениях ДРСМД со стороны России американская сторона не представила.

Москва считает несостоятельными объяснения Вашингтона в связи с приостановкой участия США в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, добавил замглавы МИД России Сергей Рябков. Рябков считает решение США о выходе из договора не имеющим юридической силы. Он отметил, что Договор продолжает действовать для обеих сторон. А ситуация вокруг договора накалена из-за нежелания Вашингтона идти на диалог с Москвой.

Москва готова предоставить Вашингтону характеристики российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М", к использованию которой у США и возникли претензии.

Ракета, к которой у США, возникли вопросы, просто физически не может быть заправлена настолько, чтобы обеспечить ее полет на дальность, превышающую 500 километров. Ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях, заявил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, а она ограничена требованиями Договора о РСМД. В войска ракеты поставляются уже в специальных контейнерах и изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. Российская армия только хранит эти ракеты, содержит их на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проводит регламентные работы.

Крылатая ракета 9М729 – это модернизация крылатой ракеты 9М728. Разработана модернизированная версия в екатеринбургском ОКБ "Новатор". На ракете 9М729 размещена более мощная боевая часть и новый комплекс управления, который повышает точность поражения.

Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов. стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались без изменений: масса топлива остается прежней. Топлива в ней столько же, что и в крылатой ракете 9М728, на базе которой создана новая ракета.

Претензий по ракете 9М728 США ранее не предъявляли. А вот в начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что дает России 60 дней на то, чтобы вернуться к выполнению Договора РСМД. Иначе Вашингтон приостановит свои обязательства со 2 февраля 2019 года.

Однако, США блефуют, обвиняя Россию в каких-либо нарушениях или отступлениях от договора, что и было доказано на брифинге Минобороны 23 января. Москва при этом продемонстрировала беспрецедентную открытость.

Но американцы на брифинг Минобороны не явились: военные атташе посольства США не присутствовали на совместном брифинге МИД и Минобороны России по крылатой ракете 9М729.